Morawiecki zaczepił Hołownię w sieci. „All I want for Christmas is U…stawy”

„Dziś Mikołajki. Może Marszałek Szymon Hołownia i nowy Sejm sprawiliby prezent polskim rodzinom na Święta?” – zaczął swój wpis na platformie X (Twitter) premier Mateusz Morawiecki. Dołączył cztery emoji: flagę Polski, dokument, prezent oraz świętego Mikołaja. „Podpowiedź jest grana w każdym radiu. All I want for Christmas is U…stawy” – pisał dalej.

Mikołajki na Twitterze. Morawiecki zaczepia Hołownię

Swoją wiadomość szef rządu zobrazował odpowiednią grafiką. Na jego „kartce świątecznej” zaadresowanej do Szymona Hołowni od „polskich rodzin” zobaczyć możemy stos dokumentów, symbolizujący wspomniane ustawy. Przewiązane wstążką pliki towarzyszyły maleńkiej choince w doniczce.

Internauci nie podchwycili sugestii premiera. – Pomylił Pan tekst piosenki. W oryginale jest „All I want for Christmas is U…stąpienie Morawieckiego z funkcji premiera” – pisał jeden z nich. – Znam inną piosenkę... „The Final Countdown” – dodawał inny. Pojawiło się też pytanie, dlaczego politycy PiS sami nie uchwalili wspomnianych ustaw, mimo ośmiu lat rządów. Przedstawiciele Lewicy zwrócili z kolei uwagę, że prezenty rozdaje rząd Morawieckiego, tyle że sobie. Załączono w tym miejscu screena z artykułu na temat odpraw ministrów PiS.

„Dekalog polskich spraw”. Kolejne punkty

Morawiecki nie ustaje w próbach sformułowania rządu. W piątek ogłosił „dekalog polskich spraw”, składający się z postulatów różnych partii. – Skoro Polacy zdecydowali się na różne partie, bardzo różne ugrupowania, to zaczerpnęliśmy z różnych programów najbardziej wartościowe elementy i budujemy z nich „dekalog polskich spraw”, filary programowe na najbliższą przyszłość – oświadczył.

W poniedziałek na konferencji prasowej Morawiecki wraz z minister rodziny Marleną Maląg i minister zdrowia Katarzyną Sójką przedstawili czwarty i piąty punkt „dekalogu”. Dotyczą one „spraw społecznych” oraz „edukacji i zdrowia”.

14 postulatów

W ramach „dekalogu polskich spraw” Morawiecki zapowiedział „wsparcie dla rodzin i seniorów”. Wśród nich wymienił: „żłobek lub klub malucha w każdej gminie z bezpłatnym miejscem dla dzieci”, „emerytury stażowe”, „dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka (z możliwością łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu”, „emeryturę bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej”, „emeryturę wdowią” oraz „Ogólnopolską Kartę Seniora wzorem Karty Dużych Rodzin”.

Czytaj też:

Obrady Sejmu w kinie. Piechociński: Zamiast nowego mistera opozycji, wolę obejrzeć „Napoleona”Czytaj też:

Kłótnia w Sejmie o czas wypowiedzi ws. nowelizacji regulaminu Sejmu. „O, już bez przesady”