Młodzieżowe Słowo Roku 2023 wybrane! Wiecie, co ono oznacza?

Internauci zdecydowali, że Młodzieżowym Słowem Roku 2023 zostaje „rel”, które zdobyło blisko 19 tysięcy głosów. – Rel potwierdza to, co wcześniej zostało wypowiedziane. Dobrze oddaje charakter komunikacji młodzieży – tłumaczy przewodnicząca jury Anna Wileczek.

Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Wyniki konkursu

– Młodzieżowe słowo roku 2023 roku jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej – obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. „Rel” ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable, co oznacza „możliwy do powiązania z czymś”, jest krótkie i funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną – podkreśla.

Szefowa jury dodała, że słowo to jest przyjazne, ponieważ tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży.

Młodzieżowe Słowo Roku 2023 wybrane!

Drugie miejsce ze względu na liczbę oddanych głosów zdobył wyraz „sigma” – popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Na trzecim miejscu znalazło się „oporowo”, używane jako synonim wyrażenia „do oporu/ w opór”.

Członkowie kapituły przyznali także Nagrodę Jury dla słowa „oddaje”, wyróżniającego się w plebiscycie zdominowanym przez zapożyczenia angielskie. To utworzony na gruncie polskim wyraz, który oznacza: „coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek (niekoniecznie pieniądze)”.

Jak dodaje w swoim komentarzu Marek Łaziński: Oddaje w szerszym znaczeniu jest uniwersalnym wyrazem oceny pozytywnej. To, co oddaje, nie musi się opłacać w dosłownym sensie. Wystarczy, że jest „fajne” czy „ma dobry vibe”.

Bambik i cringe

W finałowej dwudziestce znalazły się bardzo różne słowa: przyjacielskie zwroty, ironiczne oceny innych osób, kalki z języka angielskiego. Wybrano m.in. słowo „bambik”, które było hitem tego roku w przedszkolach, szkołach podstawowych, ale i ponadpodstawowych. Odnosi się ono do gry wideo "Fortnite", w której występuje "bambik, co nie ma V-dolców" (waluty używanej w tej grze).

Wśród kandydatów do tytułu Młodzieżowych Słów Roku znalazły się również słowa „baza” i „bratku”. To pierwsze wyraża szacunek dla czyjejś opinii popartej doświadczeniem i wiedzą (z języka angielskiego „based”, czyli oparty na), to drugie oznacza przyjacielski zwrot do kumpla.

Innym popularnym słowem był też „cringe”, oznaczający obciach lub żenadę.

Czytaj też:

Znamy Oksfordzkie Słowo Roku 2023. Co oznacza „rizz”?Czytaj też:

Trudny QUIZ dla omnibusów. 7/14 będzie sukcesem