Sondaże pokazują wyraźny trend. Dobry znak dla PiS? „Może się przeliczyć”

Zainteresowanie wyborami europejskimi rośnie, mimo że do ich terminu jeszcze pół roku. Sondaże pokazują jednak, że skorzystają na tym konserwatyści i nacjonaliści, a nie centrum. Z pozoru jest to dobra informacja dla PiS, liczącego na odrobienie tegorocznych strat przy okazji przyszłorocznych wyborów do europarlamentu. To się może jednak nie udać.

Z badań wynika, że na prawicy największym wzrostem poparcia wśród wyborców będą cieszyć się nie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, który filarem jest PiS, ale frakcja Tożsamość i Demokracja, tworzona przez ludzi Marine Le Pen, niemiecką Afd czy holenderską Partię Wolności Geerta Wildersa.

Znani z prorosyjskich sympatii prawicowi populiści mogą wyprzedzić PiS jako czwartą siłę polityczną w UE.