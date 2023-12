Ukarany przez Watykan biskup świętował z ministrami. Ojciec Rydzyk znów go ugościł

– Ksiądz biskup Stefan Regmunt z Zielonej Góry! – przywitał duchownego ojciec Tadeusz Rydzyk.

Tak było w 2021 r. podczas pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę, gdy biskup Regmunt zasiadł wśród innych hierarchów, mimo że ledwie dwa tygodnie wcześniej został ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Również w tym roku ojciec Rydzyk ugościł emerytowanego biskupa na urodzinach Radia Maryja. Uroczystości, w której brali udział byli ministrowie – Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek czy Antoni Macierewicz – a także posłowie i europosłowie PiS, politycy Suwerennej Polski i wiceprezydent Torunia Adrian Mól. Natomiast Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, odczytała list od Andrzeja Dudy.

To jednak nie wszystko. Choć Watykan zakazał biskupowi Regmuntowi zasiadania w gremiach Episkopatu, to został on z nich odwołany dopiero dwa i pół roku później. Episkopat kaja się, że „zabrakło należytej uważności”. Zaś w międzyczasie biskup dostał jeszcze medal „Milito Pro Christo”, który Ordynariat Polowy WP przyznaje osobom „dającym świadectwo najwyższym wartościom”.