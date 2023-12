Koniec spekulacji. Wiadomo, kiedy Tusk ogłosi skład rządu

W piątek zakończą się wszelkie spekulacje na temat składu przyszłego rządu Donalda Tuska. Katarzyna Kolenda-Zaleska poinformowała, że lider Platformy Obywatelskiej w piątek przedstawi pełny skład swojego gabinetu. Podczas ogłoszenia mają mu towarzyszyć wszyscy nowi ministrowie.

Donald Tusk ma już wszystkie nazwiska

Już wcześniej „Fakty” TVN przedstawiły nieoficjalną listę nowych ministrów. Poza ministrami przyporządkowanymi do poszczególnych resortów, w rządzie mają pojawić się również ministrowie bez teki. m.in. Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca i sekretarz generalną Polski 2050, jedna z najbliższych współpracownic Szymona Hołowni. Trzecią kobietą na stanowisku ministry bez teki będzie, Marzena Okła-Drewnowicz, na stanowisku ministry do spraw polityki senioralnej.

Skład rządu według TVN24 ma wyglądać następująco:

1. Donald Tusk – premier

2. Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister obrony narodowej

3. Krzysztof Gawkowski – wicepremier, minister cyfryzacji

4. Adam Bodnar – minister sprawiedliwości

5. Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych

6. Adam Szłapka – minister do spraw Unii Europejskiej

7. Marcin Kierwiński – minister spraw wewnętrznych i administracji

8. Tomasz Siemoniak – koordynator służb specjalnych

9. Bartłomiej Sienkiewicz – minister kultury i dziedzictwa narodowego

10. Andrzej Domański – minister finansów

11. Borys Budka – minister aktywów państwowych

12. Sławomir Nitras – minister sportu i turystyki

13. Barbara Nowacka – minister edukacji

14. Izabela Leszczyna – minister zdrowia

15. Dariusz Klimczak – minister infrastruktury

16. Krzysztof Hetman – minister rozwoju i technologii

17. Czesław Siekierski – minister rolnictwa i rozwoju wsi

18. Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska

19. Michał Kobosko – minister funduszy i polityki regionalnej

20. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – minister rodziny i polityki społecznej

21. Dariusz Wieczorek – minister nauki i szkolnictwa wyższego

22. Marzena Okła-Drewnowicz, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej

23. Katarzyna Kotula, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości

24. Agnieszka Buczyńska, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego

25. Jan Grabiec, minister-członek Rady Ministrów, szef kancelarii prezesa rady ministrów

26. Maciej Berek, sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu

