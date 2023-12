Były poseł PiS zatrzymany przez CBA. Miał przyjąć dużą łapówkę

CBA zatrzymało, a sąd aresztował Adama G. To były poseł i senator Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo – poinformował nieoficjalnie portal TVN24.pl. Rzecznik Prasowy CBA nie zaprzeczył, ale odesłał do prokuratury. Zarzuty mają dotyczyć przyjęcia dużej łapówki.

Adam G. w latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego, z czego od 2002 r. był wiceprzewodniczącym. Po raz pierwszy do PiS dostał się w 2007 r. W Sejmie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Po kilku latach Adam G. opuścił Prawo i Sprawiedliwość dołączając do ugrupowania Polska Jest Jedna. Do PiS wrócił w 2014 r., startując na prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Zdobył jednak mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Rok później dostał się do Senatu, a w kolejnych wyborach został posłem.

W połowie lipca 2019 r. Adam G. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, a po jego likwidacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Adam G. pełnił też funkcję pełnomocnika do spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. W wyborach w 2023 r. Adam G. nie znalazł się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Prywatnie żonaty, ma jedną córkę.