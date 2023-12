Lech Wałęsa pisze ze szpitala. „Chyba jeszcze raz się uda...”. Nowe informacje o stanie zdrowia

Cukrzyca, problemy z sercem, a ostatnio koronawirus... i to nie pierwszy raz. Lech Wałęsa znowu pojawił się w szpitalu i nie była to zaplanowana wizyta. Były prezydent gorzej poczuł się w niedzielę, podczas wizyty w Ustce. Szybko okazało się, że gorsza forma to skutek zakażenia. „Trafił mnie COVID” – poinformował we wtorek.

Przywódca Solidarności zamieścił wówczas zdjęcie, na którym widać było efekty choroby. Leżącego na szpitalnym łóżku, w maseczce, wspierali internauci. W czwartek Wałęsa zamieścił nowe zdjęcie, które dają nadzieję, że stan zdrowia się poprawia. Były prezydent w nieco lepszej kondycji pokazuje dwa wyciągnięte w górę kciuki. „Chyba jeszcze raz się uda”... – ocenił w krótkim wpisie.

Lech Wałęsa pozostaje w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia

„Na pewno się uda. Dużo zdrowia Panie Prezydencie!” – napisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Słowa wsparcia płyną także ze strony internautów. „Panie Prezydencie, jest Pan silny i na pewno się uda. Mocno trzymamy kciuki i dobrymi myślami wspieramy Pana” – pisze pani Alicja.

– Pan prezydent czuje się lepiej, przed chwilą u niego byłem, rano miał apetyt, zjadł szpitalne śniadanie – powiedział Faktowi sekretarz biura byłego prezydenta Marek Kaczmar. Gazeta informuje, że choć stan zdrowia się poprawia, to były prezydent jest wciąż słaby.

Gdy Wałęsa trafił we wtorek do szpitala o2.pl skontaktowało się z jego 46-letnim synem, posłem na Sejm X kadencji. Pierwsze pytanie, które mu zadano, dotyczyło stanu zdrowia jego ojca. – Niestety, nie mam żadnych nowych wieści na temat. (...) Przepraszam – odpowiedział.

To kolejny raz, kiedy Wałęsa choruje na COVID-19. Poprzednim razem podzielił się z internautami doświadczeniami z 2022 r. „Nie mogę uwierzyć!!!! 3 razy zaszczepiony, pobrane 3 wymazy. Jestem zainfekowany. A. ból głowy B. Nie mogę rozgrzać ciała. C. Odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. CO robić” – pisał wówczas.

