Były Rzecznik Praw Dziecka radzi następczyni Pawlaka: „Nie chodzi o efekciarstwo, tylko o konkrety”

Krystyna Romanowska: Kiedy myśli pan o Monice Hornej-Cieślak, nowej Rzeczniczce Praw Dziecka, ma pan déjà vu?

Marek Michalak: Trochę tak. Kiedy obejmowałem ten urząd w 2008 roku na 10-letnią kadencję, było przecież świeżo po aferze z Teletubisiami (ówczesna rzeczniczka praw dziecka Ewa Sowińska powiedziała w wywiadzie dla „Wprost”, że postać Twinky Winky z torebką ręce może mieć podtekst homoseksualny i należy sprawdzić jego wpływ na małych widzów – przyp. red), a praca w urzędzie rzecznika budziła wtedy śmiech i politowanie, bo nikt nie traktował jej poważnie. Działo się to w myśl narracji: „Duży rzecznik” to Rzecznik Praw Obywatelskich, a „mały rzecznik” to Rzecznik Praw Dziecka. Jest to narracja z gruntu fałszywa, bo obaj rzecznicy są sobie absolutnie równi.