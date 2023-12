Donald Tusk spotkał się z nowymi ministrami. „Bolesny proces odchodzenia”

— To było robocze spotkanie z kandydatami do przyszłego gabinetu. Proces odchodzenia dawnej ekipy jest procesem bolesnym i kosztownym dla Polski. Ale trwa także proces budowania nowego rządu — mówił na konferencji po spotkaniu Donald Tusk.

— Mam nadzieję, że w środę dojdzie do zaprzysiężenia Rady Ministrów. Kilka godzin później w Brukseli będą zapadały ważne decyzje z punktu widzenia polskich interesów — mówił lider PO. — Zależy mi, byśmy szybko przystąpili do ich załatwiania — dodał.

— PiS postanowił wykorzystać ostatnie tygodnie do demolowania państwa. Staramy się to dokładnie monitorować. Co się da, zatrzymamy — zapewnił Tusk, mówiąc o wydatkach dokonywanych przez odchodzący rząd.

— Kiedy dziś rozmawiałem z kandydatami na ministrów, to zakładałem, że ta praca między nimi będzie pracą elastyczną, będą powstawały zespoły dot. rozwiązywania problemów — przekazał Tusk.

Wkrótce więcej informacji