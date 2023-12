Gen. Polko o odejściu szefa policji: Przekręt na oczach wszystkich

Według informacji reportera Radia ZET Mariusza Gierszewskiego szefem policji może zostać Paweł Dobrodziej, który od 2021 roku był zastępcą KGP. Jak na razie, o czym w czwartek informowało RMF FM, pełniącym obowiązki komendanta został nadinsp. Dariusz Augustyniak, dotychczasowy pierwszy zastępca gen. Szymczyka.

W opinii generała Romana Polki odejście szefa policji to „przekręt na oczach wszystkich”. – Generał ewakuował się w pośpiechu przed nową władzą. Korzystając z ostatnich dni władzy, zapewnił sobie i kolegom specjalne dodatki, nie wiadomo z jakiej racji. Postanowił na koniec zrobić zamieszanie, jakby policji mało było problemów. Zero odpowiedzialności za stanowisko, tylko chęć bezczelnego nachapania się. To strasznie smutne, bo dowodzi niesamowitego upolitycznienia tej instytucji.