Kto w komisji ds. wyborów kopertowych? Również PiS ma swoich kandydatów

Ze wcześniejszych informacji portalu i.pl wynikało, że ramienia większościowej koalicji do komisji śledczej ws. wyborów kopertowych wejść mają: Anita Kucharska-Dziecic z Lewicy, Bartosz Romanowicz z Polski 2050 i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Oficjalną kandydatkę przedstawiło już PSL i jest nią Agnieszka Kłopotek.

Kto w komisji śledczej ds. wyborów kopertowych?

RMF FM nieoficjalnie potwierdziło te nazwiska. Według ustaleń stacji w skład komisji ma wejść także były prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz Witold Tumanowicz, jeden z liderów Konfederacji.

Choć PiS trzyma swoich kandydatów w tajemnicy, to ich nazwiska poznała już oficjalnie Wirtualna Polska. Kandydaci do komisji ds. wyborów korespondencyjnych to: Waldemar Buda, Przemysław Czarnek, Michał Wójcik (Suwerenna Polska) oraz Mariusz Krystian (poseł-debiutant). Potwierdził to rzecznik ugrupowania, Rafał Bochenek.

Dziś lista kandydatów trafi do posłów. Czas na zgłoszenie zastrzeżeń będzie poniedziałku do 14:00. Rozpatrzy je Prezydium Sejmu. We wtorek po 15:00 skład komisji ma być zatwierdzony, a więc zaraz po głosowaniu nad powołaniem rządu Donalda Tuska.

Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli w związku z ogłoszeniem stanu pandemii premier, na podstawie decyzji administracyjnych, polecił dwóm spółkom Skarbu Państwa – Poczcie Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym, czym – zdaniem Izby – premier przekroczył swoje uprawnienia.

Organizacja wyborów, które ostatecznie się nie odbyły miała kosztować ok. 70 mln zł.

„Sejm jednogłośnie na wniosek nowej większości powołał komisję do zbadania sprawy tzw. wyborów kopertowych. I bardzo dobrze. Na tej komisji pokażemy, jak Platforma Obywatelska torpedowała to, co w demokracji najważniejsze, czyli wybory głowy państwa” – napisał Jacek Sasin, były szef MAP po decyzji Sejmu w sprawie powołania komisji.

