Pilna ewakuacja 500 osób. Policja wydała komunikat

Dyżurny olsztyńskiej policji otrzymał w piątek zgłoszenie dotyczące znaleziska przy ulicy Sielskiej. Okazało się, że w czasie prowadzenia prac budowlanych natrafiono na niewybuch. Odkrycia dokonano w godzinach przedpołudniowych. Na miejsce skierowano m.in. patrole policji, w tym grupę rozpoznania minersko-pirotechnicznego, która zabezpieczyła okolicę.

Niewybuch w Olsztynie. Konieczna była ewakuacja mieszkańców

Policja wydała w tej sprawie komunikat. Wynika z niego, że na czas zabezpieczenia znaleziska podjęto decyzję o ewakuacji 500 osób. „Strefa zagrożenia została zabezpieczona przed udziałem osób postronnych. Informacja o znalezisku została przekazana do Centralnego Ośrodka Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a następnie do jednostki wojskowej. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci podjęli decyzję o ewakuacji osób z pobliskich budynków na czas zabezpieczenia znaleziska” – podano.

To nie jedyne decyzje. Nastąpiło również zamknięcie ul. Sielskiej. Ewakuowane osoby znajdują się już w bezpiecznym miejscu. Przy niewybuchu pracowali wojskowi saperzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, którzy zajęli się jego neutralizacją.

Po południu Radio Olsztyn przekazało, że saperzy zabrali niewybuch i akcja została zakończona. „Mieszkańcy mogą wrócić do swoich domów. Znaleziony pocisk zostanie zdetonowany przez saperów na poligonie” – donosi rozgłośnia.

