Pogrzeby policjantów z Wrocławia. Przekazano szczegóły

Policja wydała komunikat w sprawie uroczystości pogrzebowych dwóch policjantów, którzy zginęli w czasie transportowania Maksymiliana F. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna oswobodził się z kajdanek i postrzelił funkcjonariuszy. Mundurowi zmarli kilka dni później w szpitalu.

KMP we Wrocławiu podkreśla, że śmierć asp. szt. Daniela Łuczyńskiego i asp. szt. Ireneusza Michalaka z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, to olbrzymia tragedia dla rodzin, bliskich, przyjaciół, znajomych i całej formacji. „Obaj funkcjonariusze każdego dnia służąc lokalnej społeczności oraz mieszkańcom Wrocławia i dbając o ich bezpieczeństwo zapłacili za to najwyższą cenę – swoim życiem” – czytamy w komunikacie, w którym poinformowano, że organy zmarłych policjantów trafiły do osób potrzebujących.

Kiedy pogrzeb policjantów z Wrocławia?

Uroczystości pogrzebowe Ireneusza Michalaka odbędą się w czwartek, 14 grudnia br. o godzinie 10:00 w Kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu. Z kolei ostatnie pożegnanie Daniela Łuczyńskiego zaplanowano tego samego dnia o godz. 14:00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie pod Wrocławiem. W komunikacie podkreślono, że funkcjonariusze stracili życie w związku z realizacją zadań służbowych.

Uroczystości odbędą się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. Wraz z rodzinami wezmą w nich udział przedstawiciele kierownictwa, policjanci i policjantki, a także pracownicy, którzy na co dzień współpracowali z Ireneuszem i Danielem.

Komunikat ws. śmierci policjantów: Oddali własne życie, służąc innym

„Będzie to dla nas zaszczyt towarzyszyć Im w ostatniej drodze i dać wyraz temu, że będziemy zawsze pamiętać o Tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc innym…” – przekazano w policyjnym komunikacie.

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała o zmianie zarzutów stawianych 44-letniemu Maksymilianowi F., który podejrzany jest o postrzelenie dwóch policjantów. Dotychczas było to usiłowanie zabójstwa, jednak po śmierci obu funkcjonariuszy zostało to zmienione na zabójstwo.

