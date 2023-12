Abp Jędraszewski nie daje za wygraną ws. in vitro. „Człowiek nie jest produktem”

Abp Marek Jędraszewski w niedzielę 10 grudnia odprawił mszę świętą z okazji 89. urodzin śp. prof. Stanisława Grygiela – filozofa i jednego ze współpracowników Jana Pawła II. W czasie kazania metropolita krakowski odniósł się do uchwalonej przez parlament ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa.

Abp Marek Jędraszewski ostro o in vitro

Duchowny stwierdził m.in. że metoda ta nie rozwiązuje problemu niepłodności a człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga powołany jest do świętości i miłości. – W życiu małżeńskim i rodzicielskim ta miłość musi znaleźć odblask, a nie może być zastępowana przez różnego rodzaju technologie. Człowiek nie jest produktem, człowiek jest owocem miłości małżeńskiej – tłumaczył.

Jednocześnie kościelny hierarcha zapewnił, że „Kościół, jednoznacznie krytykując in vitro, pełnym szacunkiem i miłością otacza każde życie poczęte tą metodą”.

Aby uwiarygodnić swoje słowa, abp Marek Jędraszewski przytoczył dokumenty Watykanu na temat in vitro. Wymienił m.in. instrukcję Kongregacji Nauki Wiary „Donum vitae” o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. W dokumencie oceniono, że embriony uzyskane w probówce są istotami ludzkimi i podmiotami prawa, mają zatem także prawo do życia, dlatego traktowanie ich jako materiału biologiczngo jest niezgodne z moralnością. – To już są istoty ludzkie – grzmiał metropolita krakowski.

W dalszej części homilii duchowny powiedział, że wspieranie służby zdrowia ze środków państwowych, w tym na leczenie niepłodności, jest koniecznością. – Trzeba leczyć, a nie zastępować metodami, które są z punktu widzenia moralności czymś niedobrym – przekonywał dodając, że są inne metody takie jak m.in. naprotechnologia, przy których szanowana jest godność rodziców i samego dziecka.

In vitro ma być finansowane z budżetu

W piątek 8 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy o in vitro bez poprawek. Za było 59 senatorów, przeciw – 23, a trzech wstrzymało się od głosu. Ustawa została zgłoszona do Sejmu jako projekt obywatelski. Wnioskodawcy tłumaczyli, że dostępność procedury w naszym kraju jest obecnie ograniczona, ponieważ koszty korzystania z in vitro są dość wysokie.

W ustawie zapisano, że minimalna wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację programu ma wynosić nie mniej niż 500 mln złotych.

O dalszych losach ustawy zadecyduje prezydent Andrzej Duda.

