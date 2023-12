NA ŻYWO: Decydujący dzień w Sejmie. Nowa większość mówi o „epokowej dacie”

Choć koalicja KO-Trzecia Droga-Lewica utworzyła sejmową większość, prezydent Andrzej Duda misję utworzenia rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Miał do tego prawo, bo zgodnie z polską konstytucją, to właśnie od takiego pierwszego kroku zaczyna się proces tworzenia Rady Ministrów.

Na godz. 10:00 zaplanowano przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania rządu z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. O 15:00 rozpocznie się głosowanie nad wotum zaufania.

Między 15:05 a 16:30 nastąpi przerwa, w której nastąpi zgłoszenie kandydatur na premiera. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z decydującego dnia w Sejmie.