Psowilk w okolicy Bydgoszczy. Gmina prosi o pomoc w namierzeniu hybrydy

Gmina Łabiszyn (woj. kujawsko-pomorskie) wydała w swoich mediach społecznościowych ostrzeżenie. „Uwaga! W związku z podejrzeniem pojawienia się hybrydy wilka (tzw. psowilk) w okolicach Stadionu Miejskiego w Łabiszynie, przy ul. Żnińskiej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, a w przypadku spotkania osobnika, bezzwłoczne poinformowanie służb miejskich o jego lokalizacji” – czytamy.

Zamieszczono także imiona i nazwiska osób do kontaktu wraz z numerami telefonów. Gdyby coś się działo, informacje można zgłaszać do Macieja Andrysiewicza (531 060 123) albo Lidii Dąbkowskiej (531 822 311). „Jednocześnie informujemy, że poinformowano już Nadleśnictwo Szubin i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zaistniałym podejrzeniu” – podsumowała Gmina Łabiszyn.

Psowilki na terenie Nadleśnictwa Szubin

„Gazeta Pomorska” informuje, że sprawa nie jest nowa, bo hybrydami na terenie Nadleśnictwa Szubin zajmowano się także w 2022 r. Ich obecność potwierdzono wówczas przez grono naukowe i autorytety, m.in. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz prof. Henryka Okarmę. Decyzją GDOŚ, hybrydy miały być eliminowane we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy oraz Zakładem Ekologii, Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

– Taka eliminacja mieszańców ma uzasadnienie pod wieloma względami, ale najistotniejszy powód, to ochrona puli genetycznej wilka – wyjaśniło Nadleśnictwo Szubin. Dodano, że do eliminacji hybryd zostały uprawnione konkretne osoby. Każda z hybryd musi być od razu zgłoszona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, obfotografowana i muszą być pobrane próbki do badań genetycznych.

