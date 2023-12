Polski youtuber rozrzucił na Lampedusie ulotki Joanny Scheuring-Wielgus. W jakim celu?

Fazowski to polski youtuber, który publikuje w sieci swoje filmiki z podróży w różne miejsca globu. Jak twierdzi na swoim Patronite, gdzie zbiera fundusze na swoje wyprawy, pewnego dnia postanowił, że chce „pojechać na Antarktydę i napić się wódki z pingwinami”. Tak miała się rozpocząć jego przygoda z podróżowaniem.

Fazowski na Lampedusie

W najnowszym odcinku swojego vloga Fazowski uderza w mocno ironiczne tony. Youtuber wybrał się na Lampedusę, by – jak twierdzi – pomóc uchodźcom nawiązać kontakt z posłanką Joanną Sheuring-Wielgus. W tym celu zabrał ze sobą ulotki z jej wypowiedzią, w której twierdziła, że przyjmie pod swój dach przebywających na wyspie uchodźców.

– Mam ulotki od pani Joanny Scheuring-Wielgus (...), która powiedziała, że przyjmie do domu uchodźców z Lampedusy. Ja chciałem, żeby oni o tym wiedzieli, bo przecież nie każdy zna język polski – mówi internetowy twórca w nagraniu. – Przetłumaczyłem na język angielski całą informację i dodałem adres biura poselskiego, numer telefonu i oczywiście maila, żeby wiedzieli, która to pani – dodaje.

Następnie youtuber udał się na wybrzeże i zostawił ulotki w jednej z łodzi, która ma służyć aktywistom do ratowania uchodźców. Komentował przy okazji, że być może w ten sposób deklaracja posłanki dotrze do uchodźców szybciej i nie będą musieli mieszkać w obozach. – Kto to widział, ludzi w obozach trzymać – ironizował.

Po pozostawieniu ulotek wsiadł na skuter i „wyraził nadzieję”, że jego akcja przyczyni się do pomocy uchodźcom przebywającym na Lampedusie. Mówił, że zaczęła się nowa era i Europa znów będzie Europą. – Zaczęła się nowa era. Będziemy mogli przyjmować, ugaszczać w domach i będziemy mogli, żeby czuli się dobrze, budować ich świątynie – stwierdził. Dodał, że niektóre polskie kościoły można zamienić w meczety.

