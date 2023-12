Premier Morawiecki: 15 grudnia tarcza antyrakietowa w Redzikowie uzyska gotowość bojową

W poniedziałek 11 grudnia Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose, walcząc o większość dla swojego rządu. Premier mówił o wyzwaniach, które stoją przed Polską, m.in. w dziedzinie obronności.

– Armia polska musi rosnąć w siłę. Wydatki na armię w porównaniu do PKB to już ponad 4 proc. Nie tylko podpisaliśmy kontrakty na najlepszy sprzęt, rozbudowaliśmy też znacznie polskie moce produkcyjne. Mamy 10 tys. wojsk amerykańskich w Polsce. USA poinformowały, że 15 grudnia gotowość bojową uzyska tarcza antyrakietowa w Redzikowie – mówił podczas expose premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu nawiązywał też do innych dużych inwestycji w Polsce z udziałem zagranicznego kapitału. Wspomniał w tym kontekście o rozwoju energetyki jądrowej. – Konsekwentnie będziemy wspierać rozwój atomu w Polsce. To jedyna szansa na skok cywilizacyjny i niezależność energetyczną. Wspierają to Stany Zjednoczone – mówił.

Morawiecki: Odłóżmy mikromanię na bok

Szef rządu zwracał uwagę, że inwestycje są możliwe dzięki zmianie podejścia do gospodarowania budżetem. – Gdzie byłaby dziś Polska, gdyby nie dokonała się fundamentalna zmiana w zarządzaniu finansami publicznymi? Gdyby brakowało na silną armię, tarcze antykryzysowe? Od 2015 roku przychody budżetu wzrosły o ponad 300 mld. Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który więcej niż podwoił swój budżet i tak mocno obniżył podatki – pytał.

Jako jedną z ogromnych inwestycji możliwych za rządów PiS-u wskazał Centralny Port Komunikacyjny. – CPK to nowe drogi, lotnisko, szybka kolej. Port ten włączy Polskę w sieć globalnych przepływów, bo w promieniu tysiąca kilometrów nie ma takiego lotniska. Odłóżmy mikromanię na bok, dajmy Polskę szansę wybić się na wielkość. Mamy takie położenie geograficzne, że nie możemy pozwolić sobie na mierność, bylejakość i uległość. Tylko silna Rzeczpospolita ma szansę na wielkość – mówił.

