Zachowanie posłanki PO oburzyło PiS. Beata Szydło zwróciła się do Szymona Hołowni

„Pani poseł Henryka Krzywonos stoi plecami do Mateusza Morawieckiego podczas jego expose. Pytałem, ale nikt już nie pamięta, o co chodzi w tym manifeście” – zaznaczył w mediach społecznościowych poseł PiS Krzysztof Ciecióra. „’Niebywała klasa’ i ‘wzór’ dla kolejnych pokoleń. Już niedługo będziecie przepraszać” – dodała z kolei jego partyjna koleżanka Olga Semeniuk-Patkowska. „Prostactwo i chamstwo opanowało Sejm” – skomentowała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

„Panie marszałku Szymon Hołownia, zachowanie takie jak poseł Krzywonos jest niegodne nie tylko Sejmu, ale każdego miejsca pracy. Czy zapanuje pan nad jej zachowaniem? Czy udaje pan, że nie widzi?” – zwróciła się do marszałka Sejmu Beata Szydło. „No cóż, wiemy, że nogi pani Krzywonos ma zdrowe i mocne, ale co do jej kultury to już takiej pewności mieć nie możemy. Czy na plecach ma wyhaftowane osiem gwiazdek? Biedna zakompleksiona niewiasta” – napisał Joachim Brudziński.

„Klasa i kultura ze strony pani poseł Henryki Krzywonos. W chamskich gestach można się już posunąć tylko o krok dalej, ale może i to zobaczymy w Sejmie RP ze strony przedstawicieli koalicji D. Tuska” – oburzał się Paweł Szrot. Krzywonos w rozmowie z Onetem wyjaśniła, że zachowała się tak, bo szef rządu jest „kłamczuchem”. – Powinien szanować wszystkich ludzi, a on tego nie robi – dodała posłanka.

To nie pierwsze takie zachowanie Krzywonos. Poprzednio odwracała się do premiera plecami podczas pierwszego posiedzenia X kadencji Sejmu. Taki gest wykonywała także podczas zabierania przez Morawieckiego głosu na temat wybuchu w Przewodowie, czy podczas poprawek do ustawy o SN.

Podczas expose Morawieckiego gestów sprzeciwu było więcej. Iwona Hartwich z KO pokazała kartkę z protestu niepełnosprawnych. Widać na nim trzy osoby, jej syna Jakuba Hartwicha, Adriana Glinkę i Wiktorię Caban. „To koniec nieludzkiego rządu PiS” – oceniła.

Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej pokazał na tablecie logo organizacji „Wolna Szkoła”. „Początek odczarnkowienia szkoły. Szkoły wolne, autonomiczne, kształce kompetencje przyszłości, dofinansowane, bezpieczne, otwarte, dające o kondycję psychiczną uczniów, pracowników” – podsumował.

