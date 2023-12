Nieoficjalnie: Wielki transfer z TVN. Wiadomo, kto ma pokierować „Wiadomościami” TVP

Portal Onet dotarł do nieoficjalnych ustaleń w sprawie zmian w telewizji publicznej. Na rewolucję kadrową ma pozwolić postawienie spółki w stan likwidacji. Za zmiany w TVP ma być odpowiedzialny zespół kilkudziesięciu osób, głównie tych, które pracowały w telewizji publicznej, zanim przejął ją PiS. Jak podał Onet, porządki w TVP ma także przeprowadzać nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz z KO, który głównie po to ma otrzymać stanowisko w resorcie kultury.

Zmiany w TVP. To oni mają pokierować TAI oraz „Wiadomościami”

Na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ma stanąć Grzegorz Sajór. To właśnie ten dziennikarz miałby przejąć nadzór nad informacją oraz publicystyką. Z pracy w TVP został wyrzucony po 26 latach przez Jacka Kurskiego.

– Po demolce, jaką przy Woronicza i Placu Powstańców (siedziby TVP w stolicy – red.) przeprowadzili ludzie Jacka Kurskiego, osoba taka, jak Grzesiek Sajór jest idealna, żeby przywrócić w TVP standardy dziennikarskie. Tylko tyle, a raczej aż tyle – powiedział Onetowi informator związany w przeszłości z telewizją publiczną. Sam zainteresowany nie chce na razie komentować tych doniesień.

Największa rewolucja ma czekać „Wiadomości”. Na czele flagowego programu informacyjnego TVP ma stanąć Paweł Płuska, obecny dziennikarz „Faktów” TVN, który z redakcją przy Wiertniczej jest związany od 2002 roku. Pracę miałby rozpocząć niemal od razu po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska.

Co więcej, do TVP może wrócić nawet kilkadziesiąt osób, które w przeszłości były związane z TVP, jednak albo same odeszły, albo zostały zwolnione z pracy u publicznego nadawcy.

