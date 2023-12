Kaczyński obawia się Hołowni? Wysłał Terleckiego ze specjalną misją

Gorący dzień w Sejmie. Mateusz Morawiecki wygłosił expose. Szef rządu mówił o dotychczasowych dokonaniach swojego gabinetu, a także przedstawił wyzwania na przyszłość, podkreślając, że „pytania o przyszłą Polskę wymagają od nas, by myśleć w kategoriach przyszłej dekady, nie kadencji".

Jarosław Kaczyński o expose Mateusza Morawieckiego

Po przemówieniu premiera zaczęły się 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów oraz 5-minutowe oświadczenie w imieniu kół. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Jarosław Kaczyński. – To wystąpienie można określić jako apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, realiach dzisiejszego świata – mówił polityk.

— Można powiedzieć, że są dwa rodzaje polityki. Pierwszy z nich to najprostszy sprowadza się do podejmowania współpracy, ulegania niektórym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Podejmowaniu relacji jednostronnych, czasem dwustronnych. To łatwy sposób polityki, a o efektach będę jeszcze mówił — zaznaczył Jarosław Kaczyński. —Jest drugi sposób. Trudniejszy. Odwołujący się do wartości, których centrum jest wspólnota narodowa, która w pełni uznaje wolność jednostki, wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale też wolność wyboru władzy — dodał.

– Trzeba powiedzieć to ostrzej niż premier. Nie możemy zgodzić się, żeby polska niepodległość była tylko incydentem – dodawał.

Sejm. Specjalna misja Ryszarda Terleckiego

Chwilę przed tym jak prezes PiS wszedł na mównicę, wysłał ze specjalną misją do Szymona Hołowni Ryszarda Terleckiego. Były już wicemarszałek Sejmu podszedł do marszałka jeszcze w trakcie expose Mateusza Morawieckiego.

Na nagraniu opublikowanym przez dziennikarkę TVN Arletę Zalewską widać jak Ryszard Terlecki przekazuje jakąś informację siedzącym obok pracownikom Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. Ci zaś podają ją dalej do Szymona Hołowni. Po wszystkim polityk PiS wrócił na swoje miejsce w ławach poselskich.

