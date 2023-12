Dziecko zostawione w oknie życia w Kartuzach. Siostry ujawniły szczegóły

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a' Paulo w Kartuzach poinformowały, że w tamtejszym oknie życia pozostawiono noworodka.

Jak się okazało, była to dziewczynka, która przyszła na świat zaledwie dwa dni wcześniej. Siostry zmieniły jej pieluszkę, po czym powiadomiły o sprawie służby.

Do okna życia dziewczynka trafiła w niedzielę 10 grudnia około godziny 16. Oficer prasowa kartuskiej policji sierżant Aldona Naczk przekazała, że noworodek został następnie przewieziony do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań okazało się, że dziewczynka jest w pełni zdrowa i nic jej nie dolega. – Modlimy się za mamę oraz dzieciątko, aby jak najszybciej trafiło do rodziny adopcyjnej – podkreśliła jedna z sióstr.

Funkcjonariuszka policji zaznaczyła, że mamie dziewczynki nie grożą żadne konsekwencje prawne za pozostawienie noworodka w oknie życia, ponieważ nie naraziła go na niebezpieczeństwo.

