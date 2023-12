Sejm zagłosował. Donald Tusk został premierem!

Po tym jak Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania, posłowie KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy zgłosili kandydaturę Donalda Tuska na szefa rządu.

Sejm. Dyskusja ws. przyszłości Donalda Tuska

– Charakter człowieka kształtuje przede wszystkim jego dzieciństwo, jego młodość i to, w jaki sposób musi zmagać się z trudami życia codziennego. Donald Tusk w swoim życiu przeszedł różne etapy, ale zawsze pozostał wierny zasadom, o które wspólnie w tych wyborach 15 października walczyliśmy – mówił podczas dyskusji Borys Budka.

– Te zasady to przede wszystkim zawsze przedkładanie tego wspólnego interesu i dobra wspólnego nad interes osobisty. Mieliśmy do czynienia w Polsce w ostatnim czasie z absolutnym zaprzeczeniem tych wartości, które reprezentuje kandydat zgłaszany przez demokratyczną większość – dodawał.

Gorzkie słowa padły ze strony Mariusz Błaszczaka. – Donald Tusk stawał na tej mównicy i opowiadał że jako premier zadba o dobrobyt Polski i jak to się skończyło? Wszyscy pamiętamy. Ucieczką do Brukseli po milionową pensję i wysoką emeryturę. Ale zanim uciekł, to o dobrobyt polskich rodzin zadbał w ten sposób, że podwyższył wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, zlikwidował jednostki wojskowe i posterunki policji, a Polaków traktował jak tanią siłę roboczą, pracującą na rzecz niemieckiej gospodarki – wyliczał były już szef MON.

Donald Tusk premierem. Wyniki głosowania w Sejmie

Po krótkiej dyskusji przeprowadzono w tej sprawie głosowanie. Wzięło w nim udział 449 posłów. Kandydaturę Donalda Tuska poparło 248 parlamentarzystów: 157 z klubu KO, 33 z Polski 2050, 32 z PSL oraz 26 z Lewicy. Przeciw opowiedziało się 201 parlamentarzystów: 181 z klubu PiS, 17 z Konfederacji oraz 3 z ruchu Kukiz'15.

Nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału 10 polityków: 9 z klubu PiS w tym m.in. Zbigniew Ziobro, Marek Ast, Szymon Szynkowski vel Sek, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Adam Andruszkiewicz, a także Krzysztof Bosak z Konfederacji.

