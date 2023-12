Koniec misji Morawieckiego. Trzeci rząd PiS przeszedł do historii

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki wygłosił swoje ostatnie exspose. Nie mówił zbyt wiele o zamiarach swojego rządu, wiedząc, że wotum zaufania nie uzyska, zatem planów, choćby najbardziej ambitnych, nie zrealizuje. Mówił więc o osiągnięciach rządów PiS, fundamentalnych wartościach i wyzwaniach przed którymi stoi nasz kraj. Nakreślił też wizję Polski przyszłości.

Chwalenie się ponad miarę, krytyka bez umiaru

Morawiecki przemówił słowami, których nie słyszeliśmy przez osiem lat rządów PiS. Mówił o wolności, prawie do samostanowienia, możliwości decydowania o ścieżce rozwoju i edukacji dzieci, formie zatrudnienia, o wyborze momentu przejścia na emeryturę itd. Dał do zrozumienia, że zawsze popierał prawo obywateli do in vitro. Wyraził zrozumienie dla zmian cywilizacyjnych, powiedział, że miejsce kobiety jest tam gdzie ona sama sobie wybierze, a nie w domu, że internet musi być wolny, także od poprawności politycznej.

Wspomniał, iż trzeba się zastanowić, jak żyć w świecie, w którym nie będzie za dużo pracy i czy rozwiązaniem tej sytuacji może być bezwarunkowy dochód podstawowy. Wszystko było w tym przemówieniu. Być może Morawiecki zaprezentował w nim swoje prawdziwe poglądy ale raczej złożył je na ołtarzu przypodobania się PiS-owskim radykałom. Porównania jego ostatniej opowieści z ośmioletnią praktyką nie dało się uniknąć i nie wypadło ono korzystnie.

Morawiecki i inni posłowie PiS, którzy wzięli udział w debacie nad wotum zaufania chwalili własne rządy ponad miarę. Zupełnie jakby nie zorientowali się, że stracili władzę.

Z kolei druga strona starała się przedstawić rzeczywistość ostatnich ośmiu lat wyłącznie w czarnych barwach, w myśl hasła – Polska w ruinie, a demokracja upadła. Jakby jeszcze nie zauważyli, że wygrali wybory i nie muszą już przesadzać w krytyce. Zatem w tej debacie nikt nie wyszedł ze swojej roli.

Na koniec swojego wystąpienia Morawiecki zaczął mówić o pakiecie demokratycznym, który miałby wejść w życie od następnej kadencji parlamentu, co lewa strona Sejmu przyjęła głośnym śmiechem i szyderstwami. Być może posłowie nowej większości uznali, że przyszła kadencja też będzie ich, zatem nie ma się co układać z PiS w tej sprawie. Z drugiej strony oddająca władzę prawica praw mniejszości parlamentarnej nie szanowała, a jej przedstawicieli traktowała co najmniej obcesowo, zatem drwiny z pomysłów na współpracę z opozycją były uzasadnione.

Wojna na skandowanie

Nikt z grona pierwszoligowych polityków Platformy Obywatelskiej nie zabrał głosu w debacie nad exspose Morawieckiego. Do wystąpienia klubowego oddelegowano Barbarę Nowacką, liderkę Inicjatyw Polskiej. Być może chodziło o okazanie lekceważenia Morawieckiemu, że niby jest tak nieważny, iż nie warto sobie strzępić języka na ocenianie jego wystąpienia. A być może był to ukłon w stroną kobiet, które zagłosowały na partie nowej większości. Tym bardziej, że chyba – na co się zanosi – nie mogą zbyt wiele oczekiwać po nowej koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o ich prawa reprodukcyjne. Zatem przynajmniej mogły wysłuchać kobiety przemawiającej w imieniu Koalicji Obywatelskiej.

Po debacie PiS skandowało „Mateusz, Mateusz” z takim entuzjazmem, jakby miało szansę na kontynuowanie rządów.PO najwyraźniej pozazdrościło PiS-owi tego entuzjazmu bo zaczęło skandować „Donald Tusk”. Na co PiS-owcy odpowiedzieli okrzykami pod adresem Morawieckiego „dziękujemy”, tak głośnymi, że marszałek Szymon Hołownia musiał się mocno wysilać, żeby ich przekrzyczeć. Zatem starcie na okrzyki w tym punkcie wygrało PiS, choć to mało satysfakcjonujące zwycięstwo.

Zyski i straty z dwóch miesięcy rządzenia

Czy Morawiecki dobrze zrobił przeciągając ponad miarę proces oddawania władzy? Jeżeli jego celem było domknięcie spraw, których nie zrealizowano przed wyborami, to być może mu się to opłacało. Na pewno podczas ostatniej debaty nie skompromitował się, jak wielu komentatorów i przeciwników politycznych PiS głosiło przez ostatnie dwa miesiące. Donald Tusk, który nie jest zwolennikiem wizji w polityce, o czym niejednokrotnie mówił, będzie miał trudny orzech do zgryzienia, żeby wygłosić lepsze przemówienie od Morawieckiego.

Z drugiej strony przez ten czas, kiedy Morawiecki kierował rządem mniejszościowym, nie mógł już nic przeprowadzić w Sejmie. A jego misja tworzenia trzeciego rządu była nieznośnie teatralna, tym bardziej, iż zakończenie było z góra znane, co sprawiało, że cała operacja była przede wszystkim irytująca. Na dodatek rząd PiS dostawał po głowie za sprawy, którymi już się nie zajmował np. protestami na granicy z Ukrainą. To jest strata wizerunkowa nie tylko samego Morawieckiego ale całego PiS.

Ostatnia debata miała wlać otuchę w serca wyborców PiS zapewne zmartwionych utratą władzy przez ich wybrańców. Kilkakrotnie Mateusz Morawiecki podkreślał, że program, który przedstawia zostanie zrealizowany, jeżeli nie dziś to w przyszłości. Rzecz w tym, że w polityce cztery lata to wieczność. Zatem w tym punkcie były premier raczej nie odniósł sukcesu, bo o tych zaklęciach Morawieckiego wyborcy szybko zapomną.

Czytaj też:

Lawina komentarzy po głosowaniu ws. rządu Morawieckiego. Tusk opublikował zdjęcieCzytaj też:

Morawiecki odpowiadał na pytania posłów. „Kto pana tak skrzywdził?”