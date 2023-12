Komorowski wskazał, kto jest jego faworytem w rządzie Tuska. „Byłby dobry w prawie każdym resorcie”

Agnieszka Niesłuchowska-Szczepańska, „Wprost”: Co wydało się panu szczególnie istotne w exposé Donalda Tuska?

Bronisław Komorowski: Niesłychanie ciekawa, mądra i głęboka była pierwsza część wystąpienia – o potrzebie odbudowy wspólnoty narodowej, poszarpanej przez wichry historii i złe intencje partyjne. Przyszły premier konkretnie zaproponował w paru punktach, na czym ma polegać zbudowanie fundamentu wspólnego myślenia o przyszłości Polski, naszych perspektyw w UE i przynależności do świata Zachodniego. Było to szczególnie interesujące w kontekście wczorajszego ekscesu Kaczyńskiego, obrażającego Donalda Tuska.

Prezes PiS nazwał nowego premiera niemieckim agentem.

Nie chcę wynikać, czy to przejaw starczego stetryczenia, żółci, która się z niego wylewa, czy zamysłu politycznego.

Takie słowa Kaczyńskiego są dowodem zatrucia serca i umysłu nienawiścią.

Czegoś takiego – w kontekście wczorajszego osobistego wyznania Tuska o pięknej historii jego obu dziadków, którzy byli polskimi kolejarzami z Wolnego Miasta Gdańska – nie sposób pojąć. To oszczerstwo uderzyło nie tylko w Tuska, ale sposób myślenia o Polsce, która powinna być ojczyzną przygarniającą innych, w przeciwieństwie do tego, co robi PiS. Oni najchętniej wyrzuciliby wszystkich innych, odmiennych – poza nawias narodu i państwa.