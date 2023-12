Barbara Nowak odznaczona. Dyplom wręczył Mikołaj Pawlak. „Wartości a nie mody i ideologie”

„Miałem dziś zaszczyt wręczyć Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Małopolskiej Kurator Oświaty Barbarze Nowak” – przekazał Mikołaj Pawlak. Zdaniem rzecznika praw dziecka, Nowak w swojej misji „każdego dnia broni życia i praw najmłodszych, pokazując nam wszystkim, że najważniejsze są prawdziwe wartości a nie mody i szkodliwe ideologie”.

„Razem z panią kurator bierzemy udział w konferencji oświatowej „Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?” w Warszawie, zorganizowanej przez Ruch Ochrony Szkoły i Fundację Klubu Ronina” – wyjaśnił.

Kim jest Barbara Nowak?

Barbara Nowak słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Niedawno zrób zrobiło się o niej głośno po wywiadzie, w którym mówiła o „specjalnych pokojach do masturbacji w szwedzkim przedszkolach”. Na słowa zareagowała nawet ambasada Szwecji.

Później skomentowała wybór Moniki Hornej-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. – Nowa Rzecznik mówi o tym, że tęczowe piątki są dla niej tak samo ważne jak święto zmarłych, co wyraźnie wskazuje na to, że ta pani nie wywodzi się z tradycji i historii Polski. Nijak tęczowe piątki mają się do święta zmarłych – stwierdziła Nowak.

Wiele mówiło się także o jej ostatnim wywiadzie. Szefowa małopolskiego kuratorium podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, że zmiana władzy w Polsce, może oznaczać dla niej pożegnanie ze stanowiskiem. – Wiadomo, że sytuacja najprawdopodobniej się zmieni i jeśli usłyszę, że mam stąd wyjść, to wyjdę. I nie będę miała do nikogo żalu – powiedziała.

