Expose Mateusza Morawieckiego. „Premier zrobił wszystko zgodnie z oczekiwaniami wyborców”

Mateusz Morawiecki w poniedziałek przy pełnej sali sejmowej wygłosił expose, które łączyło w sobie podsumowanie ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, diagnozę Polski po tym czasie, ale też stanowiło wyjście do przodu. Premier pokazał, że ważny dla niego jest szeroki katalog problemów.

Wolność, prawa kobiet, zrozumienie dla zmian cywilizacyjnych, swoboda w decydowaniu o ścieżce rozwoju i edukacji dzieci czy formie zatrudnienia – to tematy, które mocno przebijały się podczas poniedziałkowego expose premiera Mateusza Morawieckiego. Trzykrotny szef rządu pokazał na koniec swojej misji, że rozumie zmiany cywilizacyjne, potrzebę wolności internetu i respektuje podmiotowość kobiet.

Katalog spraw Mateusza Morawieckiego

Premier mówił też o twardych konkretach – o sprawach, które rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się skutecznie załatwić. Kreślił też wizję rozpędzonej polskiej gospodarki, której paliwo dały ostatnie lata rządów. Cezary Kaźmierczak, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wskazał kilka kluczowych obszarów, w których Mateusz Morawiecki może mówić o sukcesie po dwóch kadencjach. To m.in. niskie zadłużenie państwa, bardzo niskie bezrobocie, wzrost wynagrodzeń i przychodów z podatków czy wysoki poziom inwestycji zagranicznych.

O tych kluczowych z nich premier Morawiecki wspominał zresztą podczas expose. Wymienił tu m.in. projekty z zakresu energetyki jądrowej czy budowany przy wsparciu zagranicznych wykonawców CPK. Podkreślał rekordowe w skali NATO wydatki Polski na obronność, a także realne wsparcie sojuszników. Premier zdradził, że w połowie grudnia ma zacząć działać tarcza antyrakietowa w Redzikowie.

Mateusz Morawiecki na zakończenie swojej misji wymieniał nie tylko osiągnięcia rządów PiS, ale też jasno nakreślił katalog fundamentalnych wartości i mapę wyzwań przed którymi stoi nasz kraj. Polska przyszłości: otwarta, cyfrowa i nowoczesna – taką wizję zostawił po sobie premier.

Spojrzenie w przyszłość

– PiS wygrało wybory, premier reprezentuje PiS, w związku z czym było czymś normalnym, że to Mateusz Morawiecki otrzymał misję stworzenia rządu, którą zrealizował. Później musiał misję tę uzasadnić w expose. Trudno było mu dodać coś innego. Wszystko, co powiedział, było zapowiedzią kontynuacji strategii PiS, a z drugiej strony mieliśmy zarysowanie perspektyw, gdzie wystąpił nacisk na modernizację oraz położenie większego pola działania na nowe technologię, rozwój gospodarki, czy usług administracyjnych – komentował w rozmowie z DoRzeczy.pl socjolog prof. Henryk Domański.

Prawo i Sprawiedliwość wprawdzie w parlamencie przeszło do opozycji, ale na wiosnę rozegra się kolejna bitwa o wysoką stawkę. Przed nami wybory samorządowe i europejskie, a ich rezultat może ukształtować Polskę na najbliższe lata. W wypowiedziach premiera z Sejmu przebijało to spojrzenie w przyszłość i wyjście o krok do przodu – do kolejnych wyborów, w których PiS będzie musiało pokazać inne argumenty, jeśli chce pokonać koalicję pod wodzą Donalda Tuska.

