Mark Brzeziński pogratulował Tuskowi. Wyraził oczekiwanie władz USA

„W imieniu Stanów Zjednoczonych chciałbym pogratulować Donaldowi Tuskowi wyboru na stanowisko premiera Polski. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszego silnego partnerstwa z nowym rządem – jest to strategicznie ważne dla obu naszych krajów” – napisał na Twitterze ambasador USA w Polsce.

Brzeziński o Tusku. „Cieszymy się na to ocieplenie stosunków z UE”

16 listopada w RMF FM Brzeziński był pytany o to, jak będzie układać się współpraca między sojusznikami po zmianie władzy w Polsce.

– Jestem spokojny o to, że przyszły polski rząd utrzyma najwyższy poziom współpracy między naszymi krajami – powiedział. Mark Brzezinski podkreślił też znaczenie ocieplenia stosunków z Brukselą. Jego zdaniem objęcie funkcji szefa rządu przez Donalda Tuska zapewni Polsce „strategiczną możliwość znormalizowania i wzmocnienia stosunków” z UE. – Bardzo się na to ocieplenie z Brukselą cieszymy – przyznał.

Ambasador USA dodał, że zmiana w rządzie „od razu” poprawi także relacje z Berlinem, co będzie miało pozytywny wpływ na współpracę z Ukrainą. – To jest coś, co bardzo cieszy naszą administrację, Joe Bidena. Wierzymy, że to będzie wartością dodaną w tym trudnym czasie – mówił.

Donald Tusk został szefem polskiego rządu po raz trzeci. Za kandydaturą szefa KO zagłosowało 248 posłów. Przeciw opowiedziało się 201 polityków, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Lider PO i nowy premier w trakcie expose dziękował Polkom i Polakom za lata sprzeciwu wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniał m.in. manifestacje Komitetu Obrony Demokracji, protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego czy zmianom w sądownictwie. Stwierdził, że nowa koalicja rządząca będzie nazywała się „koalicją 15 października” .

Czytaj też:

Hołownia spotkał się z Brzezińskim. Wyjawił ambasadorowi rodzinny sekretCzytaj też:

Ambasador USA o rządzie Tuska. „Bardzo się cieszymy na ocieplenie stosunków z Brukselą”