Grzegorz Braun zgasił menorę w Sejmie. Jest pełne nagranie z incydentu

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił świece zapalone w Sejmie z okazji żydowskiego święta, Chanuki. Na nagraniu udostępnionym przez reportera TVN24 widać pełny zapis incydentu. Poseł skierował gaśnicę w twarz Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, jednej z uczestniczek uroczystości, która chciała go powstrzymać przed zgaszeniem świec.

Dziennikarze, którzy byli w pobliżu pytali posła, czy nie jest mu wstyd. –Wstyd powinno być tym, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu – odpowiedział Braun reporterom.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w związku z zachowaniem polityka wykluczył go z obrad i zapowiedział wniosek do prokuratury. Do końca tego posiedzenia Sejmu Braun nie może w nim uczestniczyć.

– Za chwilę z panem komendantem Straży Marszałkowskiej przejrzymy monitoring z każdej z kamer, musimy mieć pewność co do kwalifikacji czynu. Póki co podjąłem decyzję, że w trybie art. 22b Regulaminu Sejmu pan Grzegorz Braun został uznany za osobę, która w rażący sposób naruszyła spokój lub porządek na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu – wyjaśnił Hołownia. Dodał, że incydent nie powinien mieć miejsca. –Chcę wyrazić najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. Po ustaleniu precyzyjnej klasyfikacji czynu pana Brauna zostanie skierowany wniosek do prokuratury, najpewniej z paragrafu mówiącego o zakłóceniu obrządku religijnego – zapowiedział.

Uroczyste zapalenie menory w Sejmie odbyło się we wtorek o 16.00. Wzięli w nim udział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef Kancelarii Sejmu, Jacek Cichocki.

Chanuka to doroczne żydowskie święto, które trwa osiem dni. Upamiętnia oczyszczenie Świątyni Jerozolimskiej przez Judę Machabeusza z bezczeszczących ją posągów greckich bóstw, po zwycięstwie nad wojskami Seleucydów. Głównym rytuałem święta jest zapalanie świateł przez kolejne dni na specjalnym świeczniku nazywanym chanukija.

