PiS uderza w Hołownię z powodu Brauna. Marszałek Sejmu odpowiada

We wtorek w Sejmie doszło do poważnego incydentu w związku z którym marszałek Szymon Hołownia wykluczył z obrad Grzegorza Brauna.

Poseł Konfederacji zgasił gaśnicą świece zapalone z okazji żydowskiego święta, Chanuki. Chwilę później wszedł na mównicę. Garnitur polityka nadal był przyprószony proszkiem gaśniczym. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi treści tego aktu, przesłania, zwanego niewinnie świętami Chanuka – próbował tłumaczyć swoje zachowanie poseł Konfederacji.

Część posłów PiS o niezapanowanie nad sytuacją zaczęło oskarżać Szymona Hołownię.

„Oburzające zdarzenia w Sejmie, kolejny brak panowania nad funkcjonowaniem Kancelarią Sejmi #BezHołowie” – napisała Katarzyna Sójka.

Fogiel do Hołowni: Należy wziąć odpowiedzialność

W Sejmie doszło do burzliwej wymiany zdań na temat incydentu z udziałem Brauna. Radosław Fogiel (PiS) powiedział, że brak poparcia dla wniosku o odroczenie obrad do środy jest haniebne.

– Szanowny panie marszałku, proszę się nie oburzać. Odpowiedzialność wiąże się z pańską rolą. Widzi pan, do czego może doprowadzić pogoń do lajków i oglądalności? Należy wziąć odpowiedzialność – powiedział Fogiel. – Za obarczanie mnie odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością za ten antysemicki wybryk spotka pana wniosek z mojej strony do komisji etyki poselskiej – odpowiedział Hołownia.

– Ma pan do nas pretensje, że pan nie był w stanie zapanować nad wydarzeniami na sali?!? – krzyczał poseł PiS Przemysław Czarnek.

twitter

Wcześniej także wykorzystał incydent do krytyki sejmowej większości. – Zajmujemy się tu show, a nie zajmujemy się porządkiem w wysokiej izbie i dlatego do tego typu sytuacji dochodzi – stwierdził z mównicy. – Kiedy rządziła z tej strony pani marszałek Witek, nigdy do takich skandali nie dochodziło – dodał po chwili.

– Gdyby reagował pan na wystąpienia posła Brauna, to nie doszłoby do takiej sytuacji. Pani marszałek reagowała, ale przez was nie znajduje się w prezydium Sejmu – powiedziała Joanna Borowiak z PiS.

Czytaj też:

Skandaliczny gest Brauna obiegł świat. Piszą o nim Guardian i Times of IsraelCzytaj też:

Dwugłos w Konfederacji po skandalu z udziałem Brauna. Kuriozalny filmik Korwin-Mikkego