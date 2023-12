Zbiórka na „działalność” Grzegorza Brauna wyłączona. Wpłaty zostały zwrócone

Nie milkną echa skandalicznego zachowania Grzegorza Brauna. Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu skierował w tej sprawie wniosek do prokuratury. Już we wtorek poseł Konfederacji został ukarany przez Prezydium Sejmu. Odebrano mu połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej przez najbliższe pół roku.

W związku z tym zorganizowano zbiórkę, która – do momentu jej zamknięcia – przekroczyła cel. Uzbierano 73 163 zł na zaplanowane z 50 tys. zł. W jej opisie wskazano, że „Prezydium Sejmu ukarało posła Grzegorza Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaką miało do dyspozycji – odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Zbiórka ma na celu udzielnie wsparcia „działalności posła Grzegorza Brauna” oraz fundusze na pomoc prawną w postępowaniu jakie zostanie wszczęte po złożeniu zawiadomienia przez Hołownię do prokuratury”.

Grzegorz Braun nie otrzyma pieniędzy. Zbiórka zamknięta

„Szczęść Boże Panie Grzegorzu! Tego oczekiwał naród!” – pisze jeden ze wspierających. „Wielki człowiek!” – dodaje kolejny. Niektóre z komentarzy ze względu na antysemicki charakter nie nadają się do przytoczenia.

Zbiórka miała powstać w uzgodnieniu z Braunem, a nadwyżka – zostać przekazana na działalność Fundacji FIAT IUSTITIA. Okazuje się jednak, że nie można dokonywać wpłat, a pieniądze, które trafiły na konto wcześniej zostaną zwrócone użytkownikom. „Zrzutka została wyłączona przez organizatora” – brzmi komunikat na stronie internetowej.

„Złożyłem zawiadomienie do prokuratury przeciwko Pani Annie Kubali, która założyła zbiórkę na posła Grzegorza Brauna. Zebrano 73 163 zł. W opisie zbiórki Pani Anna zawarła informację, że zebrana nadwyżka (czyli cała kwota powyżej 50 tysięcy złotych – bo taki był cel zbiórki) zostanie przekazana na działalność fundacji FIAT IUSTITIA. Problem w tym, że takiej fundacji nigdzie nie ma zarejestrowanej. Zachodzi więc wątpliwość, czy nie złamano Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych” – poinformował na platformie X Kuba Wróblewski, redaktor WiadomościBliskoCiebie24.

We wtorek, chwilę przed godziną 17, polityk Konfederacji wziął do ręki gaśnicę i zgasił świecę chanukową. W efekcie korytarze wypełniły się proszkiem z gaśnicy, wokół pojawiło się mnóstwo dymu. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi treści tego aktu, przesłania, zwanego niewinnie świętami Chanuka – próbował tłumaczyć swoje skandaliczne zachowanie Grzegorz Braun.

