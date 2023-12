Pierwsze zmiany personalne w TVP już w środę? Padły nazwiska kandydatów

Rozmówcy portalu „Presserwis” przekonują, że rząd Donalda Tuska może rozpocząć zmiany personalne w TVP już pierwszego dnia. Nowa koalicja miałaby w pierwszej kolejności doprowadzić do tego, by Telewizją Polską przestał kierować Mateusz Matyszkowicz. W kompetencji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza leży bowiem zawieszenie w obowiązkach zarządu TVP oraz innych spółek mediów publicznych.

Zmiany w TVP prędzej niż można się było spodziewać?

Wciąż nie jest jasne, jak rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zamierza wymienić władze w mediach publicznych. Jeden z pomysłów mówi o powierzeniu kierownictwa TVP prokurentowi. Problem w tym, że robi to zarząd, czyli obecnie Mateusz Matyszkowicz, a nie walne zgromadzenie spółki.

Informatorzy mówią też o możliwości podjęcia uchwały w Sejmie, która unieważniłaby wybór trzech członków Rady Mediów Narodowych, których wskazało Prawi i Sprawiedliwość. Pomógłby w tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji do wyboru tych władz jest niezgodny z Konstytucją. Byłaby to duża zmiana, ponieważ Rada Mediów Narodowych liczy pięciu członków.

Kto w nowych władzach TVP?

„Presserwis” pokrótce opisał też giełdę nazwisk. Na czele TVP mógłby stanąć na przykład Tomasz Sygut, który z telewizją publiczną związany był od 2011 do 2015 roku jako szef TVP Info, a następnie dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Z kolei nowym dyrektorem TAI miałby zostać dawny wydawca „Wiadomości” Grzegorz Sajór. Na szefa „Wiadomości” typowany jest podobno reporter „Faktów” TVN Paweł Płuska, a „Panoramy” wspominany przez nas dzień wcześniej Jarosław Kulczycki, dziennikarz TVP sprzed czasów „dobrej zmiany”.

Nowa władza rozliczy pracowników TVP?

Członek Rady Mediów Narodowych Marek Rutka w poniedziałek 11 grudnia w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl poruszył temat powołania komisji śledczej ws. TVP. Rozliczenie rządów PiS było jedną z głównych obietnic wyborczych koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Już 7 grudnia przyjęto uchwałę ws. powołania komisji śledczej do zbadania wyborów kopertowych z 2020 roku, a jeszcze do końca roku mają powstać dwie kolejne: ws. afery Pegasusa oraz afery wizowej.

Zasiadający w Radzie Mediów Narodowych z ramienia Lewicy Marek Rutka nie chciałby się na tym zatrzymywać. Jego zdaniem potrzebna jest także komisja poświęcona TVP. – Docierają do mnie informacje od różnych osób o wysokości zarobków niektórych pracowników TVP, o pracy w dwóch medialnych spółkach jednocześnie. To musi być zbadane i ujawnione. Być może to jest temat na komisję śledczą, ja bym tego nie wykluczał, bo skala nieprawidłowości jest tam wielka – mówił.

