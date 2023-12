Pilne spotkanie ws. TVP. „To objaw paniki”

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w trybie pilnym zwołał na czwartek 14 grudnia posiedzenie RMN – informuje Wirtualna Polska. Powodem spotkania są planowane przez nowy rząd zmiany dotyczące mediów publicznych. – To objaw paniki moralnej – komentuje członek Rady Mediów Narodowych z ramienia Lewicy Robert Kwiatkowski.

Nowy rząd ma plan na zmianę władz w mediach publicznych. Kluczem zarządy komisaryczne

Zmiany mają być szybkie oraz zdecydowanie. Postawienie spółek medialnych w stan likwidacji przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który sprawuje nad nimi nadzór właścicielski ze strony Skarbu Państwa, ma umożliwić zmianę ich władz. Dzięki temu możliwe byłoby powołanie zarządów komisarycznych.

Zmianą wydaje się nie przejmować prezes TVP Mateusz Matyszkowicz, który wysłał do pracowników telewizji publicznej zaproszenia na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się we wtorek 19 grudnia o godz. 11 w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza. Jedną z osób, które mają stanąć na czele TVP, jest Tomasz Sygut, który w latach 2011 – 2015 był szefem TVP Info oraz dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Zmiany w mediach publicznych. Będą głośne powroty po latach do Telewizji Polskiej?

Na szefa TAI jest typowany były wydawca „Wiadomości” Grzegorz Sajór, a na nadzór nad głównym wydaniem programu informacyjnego TVP ma objąć reporter „Faktów” TVN Paweł Płuska. Do nowych „Wiadomościami” ma trafić m.in. Marek Czyż, w przeszłości związany z Telewizją Polską. Z kolei „Panoramą” ma pokierować Jarosław Kulczycki, który wróciłby do telewizji publicznej po kilku latach. Do TVP mogą również wrócić Beata Tadla, Maciej Czajkowski czy Leszek Krawczyk.

Wielki powrót do TVP? Po 8 latach miałby powrócić do prowadzenia „Panoramy”