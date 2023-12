Jest decyzja Konfederacji ws. Grzegorza Brauna

We wtorek 12 grudnia w czasie, gdy posłowie zadawali w Sejmie pytania po expose Donalda Tuska, Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w holu niższej izby parlamentu świece chanukowe. Marszałek Sejmu podjął decyzję o wykluczeniu posła Konfederacji z dalszego udziału w posiedzeniu. Szymon Hołownia przekazał także, że poseł został ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku.

Skandaliczny wybryk Brauna. Bosak „zapłaci” stanowiskiem?

Marszałek Sejmu wezwał Konfederację do podjęcia konkretnych kroków i wykluczenia Grzegorza Brauna z klubu. — Uważam to za zawstydzające, że ciągle trwają konsultacje Konfederacji w tej sprawie. To moje zdanie, nie konsultowałem tego jeszcze z moją siłą polityczną – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

— Jeżeli Konfederacja uzna, że Grzegorz Braun nadal powinien mieć miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji, z Braunem na pokładzie, w Prezydium Sejmu – kontynuował. Ewentualny wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu miałby być poddany głosowaniu jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Mentzen przekazał najnowsze informacje

W środę 13 grudnia Sławomir Mentzen za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał najnowsze informacje dotyczące sprawy. „Na posiedzeniu klubu Konfederacji złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień z mównicy Sejmie. Klub wnioskowane kary nałożył" – napisał na portalu X (dawnym Twitterze).

„O tym, kto będzie członkiem naszego klubu będzie decydował wyłącznie klub Konfederacji. Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka” – dodał.

