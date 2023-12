Na koncie ma brawurowe role i tytuł „aktorki sezonu”. Wyznaje: Do niedawna spałam w garderobie

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.



Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: W jednym z ostatnich wywiadów powiedziałaś, że prowadzisz „Laboratorium HERoiny”, że bierzesz na warsztat wspaniałe biografie wielkich Polek, ale też nierzadko kobiet, które budziły, czy budzą kontrowersje, postaci nieoczywistych.Teraz można cię oglądać w sztuce „Nazywam się Anna Walentynowicz”. Dlaczego Walentynowicz?

Agnieszka Przepiórska: Ja tego nie planuję. To nie jest tak, że kalkuluję sobie, co mi się teraz będzie opłacało albo którą bohaterkę trzeba opowiedzieć, żeby widzowie przychodzili i oglądali. Bardziej one jakoś się pojawiają w moim życiu.