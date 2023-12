Rewolucja w służbach specjalnych. Stanowcza decyzja Tuska

– Sejmowa komisja ds. służb specjalnych otrzymała do zaopiniowania wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów wszystkich pięciu służb specjalnych – powiedział przewodniczący komisji Michał Gramatyka w rozmowie z PAP. Chodzi o zaminę na stanowiskach szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW.

Zmiana na stanowisku szefów służb. Decyzja Donalda Tuska

Dotychczas szefem Agencji Wywiadu był płk Bartosz Jarmuszkiewicz, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Krzysztof Wacławek, Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Marek Łapiński, a Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej Szpanowski. Od 2020 roku szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest Andrzej Stróżny.

W środę premier Donald Tusk wziął udział w rządowym kolegium ds. służb specjalnych. Do jego kompetencji należy między innymi opiniowanie wniosków w sprawie odwołania i powołania szefów służb. TVN24 informuje, że większość decyzji kadrowych podjął już duet złożony z ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz jego zastępcy, generała Radosława Kujawy, szefa SWW w latach 2008-2015.

Wnioski o zmianę kierownictwa służb trafiły do sejmowej komisji w środę, kilka godzin po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska przez prezydenta. Przed 15:00 zostały zaopiniowane pozytywnie. To jeden z kroków koniecznych do zmian na stanowiskach szefów służb.

W październiku, tuż po wyborach parlamentarnych, RMF FM informowało, że w Służbach Wywiadu i Kontrwywiadu miały powstać specjalne komisje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o archiwizacji oraz niszczeniu akt. „16 października w służbach – zwłaszcza wojskowych – zapadła decyzja o likwidacji dokumentów tzw. niearchiwalnych” – przekazał w rozmowie z rozgłośnią były koordynator służb specjalnych Marek Biernacki.

Do oskarżeń wobec jednostek specjalnych w czwartek, 19 października odniósł się pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn. „Ktoś kolportuje kłamstwa, próbując podburzać opinię publiczną oraz szerzyć insynuacje pod adresem służb” – odpowiedział Biernackiemu we wpisie w serwisie X, dawniej Twitter. Zapewnił również, że służby działają „normalnie”.

