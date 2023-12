Zbiórki dla Grzegorza Brauna zablokowane. Jest oświadczenie serwisu

We wtorek 12 grudnia w czasie, gdy posłowie zadawali w Sejmie pytania po expose Donalda Tuska, Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w holu niższej izby parlamentu świece chanukowe. Został wykluczony z dalszego udziału w posiedzeniu. Marszałek Sejmu przekazał także, że poseł został ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku.

Dzień później Sławomir Mentzen poinformował, że na posiedzeniu klubu Konfederacji złożył wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień z mównicy Sejmie. „Klub wnioskowane kary nałożył” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze).

Zbiórki dla Grzegorza Brauna. Stanowcze oświadczenie portalu Zrzutka.pl

Sympatycy Grzegorza Brauna, już po jego skandalicznym zachowaniu, postanowili założyć zbiórki internetowe, które miałyby wesprzeć posła. Serwis Zrzutka.pl wydał oświadczenie. „Licznie pojawiające się zrzutki »dla posła Grzegorza Brauna« od wczoraj były przedmiotem pogłębionej analizy naszego zespołu prawnego” – czytamy.

Jak podano dalej, zgodnie z regulaminem: „Niedopuszczalne jest organizowanie Zrzutek związanych z pochwalaniem, wspieraniem lub propagowaniem nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, faszyzmu lub innych ustrojów totalitarnych, publicznym pochwalaniem zbrodni lub przestępstw lub naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich”.

„Kontekst organizacji wszystkich powyższych zbiórek, w ocenie naszego zespołu prawnego, rodził ryzyko zarówno naruszenia wskazanego wyżej fragmentu regulaminu, jak i w tym konkretnym przypadku, może z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do naruszenia obowiązującego w Polsce prawa” – dodano.

Zbiórki na rzecz Grzegorza Brauna zablokowane

Serwis zrzutka.pl w oświadczeniu poinformował, że „wszystkie aktywne zbiórki na rzecz posła Grzegorza Brauna zostały zablokowane”, a „wszystkie nowe zrzutki na ten cel powstające w ciągu najbliższych dni również będą przerywane”. Portal podkreślił, że chce być miejscem, które sprzyja pozytywnym inicjatywom i wspiera wartości społeczne.

„Dlatego też zachęcamy do wsparcia zbiórki »Rozpalmy nową świecę chanukową« – https://zrzutka.pl/chanuka założonej w porozumieniu z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, której jednym z celów będzie realizacja ogólnych warsztatów antydyskryminacyjnych – kierowanych zarówno szeroko do Polskiej społeczności, jak i do parlamentarzystów” – zakończono.

