Nieoczekiwane zmiany w TVP. Prezes Matyszkowicz powołał prokurenta

O przetasowaniach w TVP pisze „Gazeta Wyborcza”. Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz, następca Jarosława Kurskiego, powołał w środę prokurenta, Przemysława Herburta. Według rozmówców „GW” jest to jego bliski współpracownik. Herburt w TVP pracuje od ponad 9 lat. Od września 2022 r. jest Dyrektorem Biura Spraw Korporacyjnych.

Taki ruch ma uprzedzić decyzje Bartłomieja Sienkiewicza, nowego ministra kultury. Dlaczego? Nowy minister kultury nie może zawiesić prokurenta. Może zawiesić Mateusza Matyszkowicza. Wówczas spółką będzie zarządzać prokurent, którego obecny prezes wskazał.

Onet informował, że Bartłomiej Sienkiewicz miał przeprowadzić porządki w TVP i głównie po to otrzymał stanowisko w tym resorcie.

Według jednego z posłów PO kruczki prawne na nic się nie zdadzą, a „PiS tylko sam sobie wystawia świadectwo, że nie chce oddać TVP w niezależne ręce”.

Zmiany w TVP. Głośne odejścia i transfery

Zmiana władzy nieuchronnie oznaczała kadrową rewolucję w TVP od lat kojarzoną z ofensywną propagandą sprzyjającą rządowi PIS. Z telewizją publiczną żegnają się m.in. prezenterzy „Wiadomości” TVP, a główny serwis informacyjny ma przejść całkowitą przemianę pod wodzą nowego szefa, Pawła Płuski, który do Telewizji Publicznej przejdzie z „Faktów” TVN.

Na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ma stanąć Grzegorz Sajór. To właśnie ten dziennikarz miałby przejąć nadzór nad informacją oraz publicystyką. Z pracy w TVP został wyrzucony po 26 latach przez Jacka Kurskiego.

Jak podają Wirtualne Media, powołując się na informatora z Telewizji Polskiej, Danuta Holecka nie jest wpisana już do żadnych grafików stacji. Oznacza to, że nie zobaczymy jej już w „Wiadomościach”, ale też w „Minęła 20”, ponieważ całkowicie kończy współpracę z Telewizją Polską. Ze swoimi współpracownikami Holecka pożegnać miała się we wtorek 12 grudnia.

