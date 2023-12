Nie żyje Ewa Wanat, była redaktor naczelna Tok FM. Miała 61 lat

Ewa Wanat swoją przygodę z mediami rozpoczęła już w 1990 roku, kiedy współtworzyła Radio S Poznań. Od początku współpracowała te z „Gazet Wyborczą” i poznańskim oddziałem TVP. Dla telewizyjnej Jedynki i Dwójki tworzyła reportaże i filmy dokumentalne. Szefowała redakcją informacji i publicystyki w telewizji WTK z Poznania, wydawała serwisy w Radiu Plus w tym samym mieście.

Ewa Wanat i polskie media

W połowie lat 90. dokonała głośnej prowokacji, zgłaszając pojazd jako skradziony, a następnie przez wiele godzin jeżdżąc nim po Poznaniu. Pokazała w ten sposób bezradność policji wobec tego typu przestępstw. W 2000 roku założyła własną firmę reklamową i producencką. Tworzyła m.in. spektakle teatralne dla festiwalu Malta.

Redaktor naczelną Tok FM była od stycznia 2003 do kwietnia 2012 roku. Prowadziła tam popularne programy: „Kochaj się długo i zdrowo” (współprowadzącym był Andrzej Depko), „Zmiana mentalności” (ze Zbigniewem Miłuńskim), „Subiektyw i Mediacje”. W roku 2008 jej radio zdobyło tytuł Stacji Roku miesięcznika Media&Marketing. Tygodnik „Wprost” zaliczył ją do 100 najbardziej wpływowych Polaków roku 2011.

Od września 2012 do marca 2013 Wanat prowadziła cykl „Kobiecy punkt widzenia”, pojawiający się w TVP2 w „Pytanie na śniadanie”. Od 5 listopada 2012 do 29 kwietnia 2013 znów razem z Andrzejem Depko prowadziła audycję „Kochaj się” w Radiowej Jedynce. Od maja 2013 do września 2015 była redaktorką naczelną i dyrektorką programową Polskiego Radia RDC. W 2015 roku założyła radio Medium Publiczne.

Książki Ewy Wanat

Ewa Wanat była autorką kilku książek: "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie" (współautorem był Andrzej Depko, zbioru wywiadów "Biało-Czarna" oraz "Deutsche nasz. Reportaże berlińskie". Za tę ostatnią otrzymała nagrodę imienia Beaty Pawlak. W 2013 roku Wanat otrzymała Złolty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce. Z kolei w 2010 roku została laureatką Nagrody Hiacynta za "dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne".

