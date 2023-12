Wzorował się na Bin Ladenie. Jest akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Polakowi

Jak poinformowała prokuratura 18-latek, zradykalizował się po przejściu na islam. Śledczy ustalili, że nastolatek planował przeprowadzanie zamachu terrorystycznego, którego celem mieli być policjanci z Ząbkowic Śląskich. Prokuraturę w śledztwie wspierali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Akt oskarżenia

Sprawą zajmował się Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Prokuratorzy przekazali w czwartek do Sądu Okręgowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko 18-latkowi.

„Prokurator zarzucił oskarżonemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym kwalifikowany z art. 258 § 2 kk. Kolejne zarzuty dotyczą planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów kwalifikowane z art. 163 § 1 pkt 3 kk”. – czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej.

Za zarzucane oskarżonemu czyny, grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na razie, z uwagi na dobro postępowania, wydana została decyzja o zastosowaniu wobec nastolatka środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego.

Bin Laden był inspiracją

Z ustaleń śledczych wynika, że celem planowanego przez 18-latka zamachu mieli być policjanci z Ząbkowic Ślaskich. Pomysł ataku miał zrodzić się w głowie oskarżonego na krótko po zmianie wyznania. „Pod koniec 2022 r. oskarżony zmienił wyznanie na islam. Wzorował się m.in. na takich osobach jak Osama Bin Laden. Inspirował się działalnością „Państwa Islamskiego” oraz ISIS oraz wszedł w porozumienie z członkami tych organizacji” – informuje prokuratura.

Nastolatek został zatrzymany już na etapie przygotowań i w trakcie konstruowania pasa szahida. „Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek urzędu państwowego w Polsce. W wyniku zatrzymania oraz przeszukania miejsca pobytu mężczyzny ujawniono dowody planowanego przestępstwa” – przekazali śledczy.

