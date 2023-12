Miłosz Kłeczek zaprasza na protest w obronie TVP. Poseł Lewicy drwi: Kabareciarz z pana

Szef warszawskiego klubu „Gazety Polskiej” Adam Borowski organizuje w czwartek 14 grudnia protest przed budynkiem TVP w Warszawie. Demonstracja wystartuje o godz. 16 na ul. Placu Powstańców Warszawy. – Apeluję, aby wybranym członkom Rady Mediów Narodowych nie przerywano kadencji. Przyjdź i powiedz „nie” zakusom ekipy Donalda Tuska! – tłumaczy w rozmowie z portalem niezalezna.pl.

Pracownicy Telewizji Polskiej nawołują do protestu. Szef TVP Info: Do zobaczenia

Manifestację zapowiadają także opozycjoniści z czasów PRL. W obronie Telewizji Polskiej stanęła m.in. Joanna Duda-Gwiazda. Na protest zaprasza również szef TVP Info. „W obronie mediów publicznych, pluralizmu i prawa wyboru. Do zobaczenia” – skomentował Samuel Pereira.

O demonstracji ws. Telewizji Polskiej informował też jeden z najbardziej kontrowersyjnych pracowników telewizji publicznej Miłosz Kłeczek. „Hehehe, kabareciarz z pana. Kartonik, pudełeczko, pakowanie i do domu. A i czekać na wyniki audytu i kontroli wewnętrznej, bo na tym może się nie skończyć” – odpowiedział mu Tomasz Trela z Lewicy.

Miłosz Kłeczek na wylocie z TVP?

Kłeczek najprawdopodobniej pożegna się z TVP. Według nieoficjalnych doniesień porozumiał się już co do zakończenia współpracy z Telewizją Polską. Po raz ostatni na antenie telewizji publicznej ma pojawić się 16 grudnia. „Jestem w biegu wiec krótko. Zostaje do końca” – zapewnił pracownik TVP.

Kiedy Kłeczek udostępnił informację o proteście przed TVP, jeden z internautów zapytał się go, dlaczego w ostatnim czasie nie pojawia się w Sejmie. „Przeziębienie” – odpowiedział pracownik TVP. Także senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki zastanawiał się, co się dzieje z Kłeczkiem. „Jutro (w czwartek – red.) będę” – zapewnił.

Czytaj też:

Maciej Orłoś otrzymał ofertę pracy w TVP. Zapowiedział szybkie zmianyCzytaj też:

Nieoczekiwane zmiany w TVP. Prezes Matyszkowicz powołał prokurenta