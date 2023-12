„Niedyskrecje parlamentarne”: Uciekający ministrowie rządu Tuska. O kim mówi się w kuluarach?

Ilu członków nowego rządu Donalda Tuska chce uciec na ciepłe posadki do Brukseli? Dlaczego poseł Grzegorz Braun z Konfederacji mógł biegać po Sejmie z gaśnicą? Czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdał egzamin z zarządzania izbą i czy udało się to wicemarszałkowi Krzysztofowi Bosakowi z Konfederacji? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Zobacz fragment odcinka: Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac. Donald Tusk wygłosił we wtorek exposé w Sejmie i uzyskał wotum zaufania, zatem de facto przejął władzę. Środowe zaprzysiężenie jego rządu było już tylko formalnością. Nie każdemu exposé premiera przypadło do gustu. Dwugodzinne wystąpienie znużyło nawet polityków jego obozu politycznego. W tym samym momencie walczyli ze snem Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski i Waldemar Pawlak. Było więc na sali plenarnej trzech śpiących, co nie umknęło uwadze komentatorów politycznych. Donald Tusk miewał już lepsze wystąpienia jako premier, a rozpoczynanie exposé od listu człowieka, który popełnił samobójstwo w proteście przeciwko rządom PiS, było zbyt mocny zagraniem dla wielu słuchaczy. Tym bardziej, że w podsumowaniu Tusk mówił, iż przynajmniej w niektórych sprawach chciałby się dogadać z opozycją. Czyli najpierw dał im w łeb, a potem zaproponował „dogadajmy się”.