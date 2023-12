Protest w sprawie akademika „Jowita”. Minister nauki poparł studentów

Od kilku dni w Poznaniu trwał protest studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dotyczący planowanego zamknięcia akademika „Jowita” znajdującego się w centrum miasta. Przyczyną zamknięcia akademika ma być zły stan techniczny budynku i brak pieniędzy uczelni na jego modernizację.

W tej sytuacji kilkadziesiąt osób okupowało dom studencki. Protestujący twierdzili, że władze uczelni wprowadziły na teren budynku prywatną firmę ochroniarską i odcięły im dostęp do pryszniców oraz recepcji i holu głównego. Rektorka tłumaczyła, że to ze względu na incydenty, które miały mieć miejsce w trakcie protestu.

Protest w sprawie akademika „Jowita”. Minister nauki obiecał pomoc

Ze studentami spotkał się minister nauki Dariusz Wieczorek.

– Stoję po waszej stronie, bo jestem zwolennikiem tego, żeby studenci mieli dostęp do akademików. Jowita zostaje – powiedział Wieczorek.

– Uzgodniliśmy, traktuję to jako uzgodnienie dokonane z władzami uczelni, że uczelnia wystąpi do ministerstwa jeszcze w tym roku. I w tym roku te pieniądze na projekt techniczny dostanie. Jeśli chodzi o finansowanie samej budowy, to chcielibyśmy, żeby środki, które są dedykowane w funduszu dopłat do budownictwa komunalnego, żeby zapisy w tej ustawie zostały poszerzone o zapis dotyczący uczelni wyższych i akademików – zapewnił protestujących studentów. Dodał, że resort chciał przedstawić w marcu plan rządowy jeśli chodzi o rozbudowę akademików, ale protest wyprzedził ten krok.

Studenci zażądali przedstawienia konkretnego planu działania. Zapowiedzieli, że zostaną w akademiku do niedzieli.

– Myślę, że jutro pani rektor wystąpi do ministra nauki o przekazanie środków finansowych na projekt techniczny remontu tego budynku – powiedział minister.

