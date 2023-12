Zdewastowali świecznik Chanukowy i podpalili flagę Izraela. „Bandyci chcieli dorównać Braunowi”

We wtorek 12 grudnia w holu głównym na I piętrze gmachu Sejmu odbyła uroczystość zapalenia menory Chanukowej, która została zakłócona przez Grzegorza Brauna. Polityk Konfederacji przy pomocy gaśnicy proszkowej najpierw zgasił świece Chanukowe, a następnie skierował gaśnicę w stronę próbującej go powstrzymać lekarki Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk.

Prezydent Wrocławia poinformował, że do podobnej sytuacji doszło w jego mieście. „Wierzyłem do końca, że nikt nie będzie chciał i nawet przez myśl mu nie przejdzie, by ‘dorównać’ posłowi Braunowi i jego gaśnicy sprzed kilku dni w polskim parlamencie. Myliłem się jednak” – przyznaje Jacek Sutryk. Jak czytamy z relacji polityka w czwartek w godzinach wieczornych „pięciu zamaskowanych bandytów dokonało dewastacji świecznika Chanukowego stojącego na ul. Oławskiej”.



Prezydent Wrocławia przyznaje się do pomyłki. „Wierzyłem do końca”

„Weszli na konstrukcję świecznika, wyciągnęli flagę Izraela, podpalili ją, a następnie dwóch z nich przewróciło konstrukcję dziewięcioramiennego świecznika, po czym wszyscy uciekli w stronę ulicy Świdnickiej” – dodaje prezydent Wrocławia. Tam wsiedli do autobusu linii K. Konstrukcja świecznika jest pęknięta. O sprawie poinformowano przedstawiciela Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.

„Oświadczam z całą mocą i to kolejny raz: we Wrocławiu nie ma miejsca na żaden rasizm, ksenofobię, antysemityzm oraz inne dzikie i chuligańskie zachowania. Od lat piętnujemy tego typu postawy” – zapewnił Sutryk. Prezydent Wrocławia podsumował, że „wspólnie ze służbami policji, której został już przekazany zabezpieczony monitoring, podjęto działania”. „Będziemy szukać sprawców tego brunatnego przestępstwa z całą stanowczością” – podsumował Sutryk.

