Mają żal do Danuty Holeckiej. „Przez nią się posypało”

Główne wydanie programu informacyjnego TVP mogą obecnie prowadzić jedynie Edyta Lewandowska i Marta Kielczyk. – Nikt się nie garnie do dołączenia do nich, żeby nie zostać zapamiętanym jako twarz głównego programu propagandowego – opowiada pracownik Telewizji Polskiej w rozmowie z press.pl.

Jeszcze do niedawna grono prowadzących „Wiadomości” TVP było znacznie szersze. Anna Bogusiewicz ma jednak zwolnienie lekarskie do lutego, a Danuta Holecka zrezygnowała po zapewnieniu sobie hojnego wynagrodzenia, o co żal mają do niej pracownicy redakcji głównego wydania programu informacyjnego telewizji publicznej.

– Przez nią posypał się grafik dyżurów. Nikt nie chce występować w „Wiadomościach”, bo uważają, że pokazywanie się w tym programie może im zaszkodzić – tłumaczy jeden z pracowników TVP. Wcześniej główne wydanie programu informacyjnego Telewizji Polskiej prowadził też Michał Adamczyk, ale ten zrezygnował na początku września, po tym jak ujawniono, że ponad 20 lat temu oskarżony został o brutalne pobicie swojej kochanki.

Czołowi dziennikarze TVP, oprócz umów o pracę, mają podpisane z nadawcą jako prowadzący działalności gospodarcze, kontrakty B2B dotyczące prowadzenia i wydawania konkretnych programów. W umowie Adamczyka określono, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania, telewizja publiczna zapłaci wynagrodzenie za kilka miesięcy okresu wypowiedzenia i zakazu konkurencji.

Gazeta.pl podała, że chodzi o ok. 700 tys., ale według Wirtualnych Mediów bliższa jest kwota ok. 200-300 tys. Identyczne warunki były w umowie B2B Holeckiej dotyczącej prowadzenia „Wiadomości”. Holecka według medialnych doniesień miała z tytułu okresu wypowiedzenia i zakazu konkurencji dostać nawet 600 tys. zł. Adamczyk pozostaje zatrudniony w Telewizji Polskiej na etacie jako dyrektor TAI.

Według nieoficjalnych informacji kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej nie planuje powiększania grona prowadzących „Wiadomości” TVP.

