Barbara Nowak odwołana ze stanowiska. Wiadomo, kto ją zastąpi

Nowa minister edukacji Barbara Nowacka pojawiła się w Krakowie, gdzie zorganizowała konferencję prasową razem z nowo powołanym wojewodą małopolskim Krzysztofem Klęczarem. – Czarny czas dla edukacji. Średniowiecze, które wam próbowano zaprowadzić w postaci pani kurator Barbary Nowak, właśnie się skończyło. Dziś podpisałam odwołanie pani kurator z pełnienia funkcji – powiedziała Nowacka.

Barbara Nowacka o zadaniach kuratorium

Minister edukacji przekonywała, że kontrowersyjna kurator oświaty „zajmowała się tym, czym nie powinna zajmować się kurator”. – Kurator nie jest od zakazywania udziału spektaklach teatralnych, od karania detektorów za sprawy polityczne albo od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium jest od pomagania szkołom, stania po stronie mądrej, dobrej, polskiej, odpowiedzialnej edukacji – wyjaśniała Nowacka.

Minister edukacji po konsultacji z wojewodą powołała na czas przejściowy osobę, które będzie pełniła obowiązki małopolskiej kurator oświaty. To Gabriela Olszowska, która pozostanie na stanowisku do czasu rozstrzygnięcia rządowego konkursu, który zostanie rozpisany w ciągu najbliższego miesiąca. Minister edukacji zapowiedziała, że odwołania kolejnych 15 kuratorów nastąpią do końca roku.

Barbara Nowak po odwołaniu z funkcji małopolskiej kurator oświaty

Sama Nowak zagrała głos w mediach społecznościowych. Zamieściła fragment z Nowego Testamentu. „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” – brzmi wers siódmy z Drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza.

„Dziękuję nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom, ich rodzicom za tysiące spotkań, pięknych wzruszeń. Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i Młodzieżowych Domów Kultury przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne” – napisała Nowak.

Czytaj też:

Barbara Nowak odznaczona. Dyplom wręczył Mikołaj Pawlak. „Wartości a nie mody i ideologie”Czytaj też:

Barbara Nowak mówiła o pokojach do masturbacji w przedszkolach. Ambasada Szwecji reaguje