Wrocław: Naśladowcy Brauna zatrzymani. To pięciu nastolatków

W czwartek w godzinach wieczornych pięć zamaskowanych osób dokonało dewastacji świecznika chanukowego przy ul. Oławskiej we Wrocławiu. Poinformował o tym prezydent miasta, Jacek Sutryk.

„Wierzyłem do końca, że nikt nie będzie chciał i nawet przez myśl mu nie przejdzie, by dorównać posłowi Braunowi i jego gaśnicy sprzed kilku dni w polskim parlamencie. Myliłem się jednak” – napisał.

Dewastacja chanukiji we Wrocławiu

Sutryk relacjonował, że sprawcy weszli na konstrukcję świecznika, wyciągnęli flagę Izraela, podpalili ją, a następnie dwóch z nich przewróciło chanukiję. Później wszyscy uciekli w stronę ulicy Świdnickiej.

O sprawie poinformowano przedstawiciela Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Nagranie i informacje przekazano także policji. Nad sprawą pracowali funkcjonariusze komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji we Wrocławiu.

Już następnego dnia policjanci poinformowali o ujęciu podejrzewanych. W grupie znajdowały się wyłącznie osoby nieletnie, w wieku od 15 do 16 lat. W związku z tym będą one odpowiadać w myśl przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

„Mimo iż wszyscy sprawcy byli zamaskowani, to dobre rozpoznanie i intensywnie prowadzone czynności oraz ustalenia realizowane przez policjantów pionu kryminalnego, sprawiły, że wszyscy odpowiedzą teraz przed sądem rodzinnym i nieletnich, za swoje karygodne zachowanie”. – przekazali policjanci.

„Oświadczam z całą mocą i to kolejny raz: we Wrocławiu nie ma miejsca na żaden rasizm, ksenofobię, antysemityzm oraz inne dzikie i chuligańskie zachowania. Od lat piętnujemy tego typu postawy” – zapewnił wcześniej prezydent miasta, Jacek Sutryk. Zwrócił uwagę, że poseł Grzegorz Braun w materiale wideo zapowiadał, że "będzie przyklaskiwał wszystkim, którzy będą organizowali akcje niszczenia chanuki". W związku z tym w sprawie ma być złożone dodatkowe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – chodzi o nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i religijnym.

