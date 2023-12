Andrzej Duda zdecydował ws. ustawy dot. in vitro. Opublikowano krótki komunikat

W piątek 15 grudnia Kancelaria Prezydenta RP w godzinach wieczornych poinformowała o kilku ustawach, które podpisał Andrzej Duda. Są to:

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych;

Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa o finansowaniu in vitro. Jest decyzja prezydenta

Na oficjalnej stronie prezydenta opublikowano także krótki komunikat. „Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej” – czytamy.

W dalszej części komunikatu poinformowano, że Andrzej Duda planuje złożyć inny projekt ustawy. „Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych” – podano. Jak zaznaczono, na początku stycznia 2024 roku planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu.

Abp Gądecki wysłał list do prezydenta. „Prośba o odmowę podpisania ustawy”

Kilka godzin przed decyzją Andrzeja Dudy został opublikowany list, który skierował do prezydenta przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego” – napisał abp Stanisław Gądecki.

