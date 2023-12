„Niedyskrecje parlamentarne”: Kogo PO chce wsadzić za kraty? Co dalej z CPK?

Kto z PiS powinien pójść za kraty według polityków PO? Kiedy Donald Tusk ogłosi kandydata Platformy na prezydenta? Czy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” zostanie przedłużony? Jaka będzie przyszłość CPK? Czy Partia Razem założy własny klub i co by jej to dało? Czy PiS się rozpadnie po wyborach europejskich? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

W Platformie Obywatelskiej panuje silne przekonanie, że kilku polityków PiS musi pójść za kraty. Bo właśnie tego oczekuje jej twardy elektorat. – Jeśli nikogo nie posadzimy ludzie uznają, że nie spełniliśmy obietnic i jesteśmy tacy sami jak PiS, który też naszych nie wsadził. Marcin Horała, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński powinni siedzieć – mówi polityk Platformy Obywatelskiej. Rzecz w tym, że rządzący nie mają większości kwalifikowanej, żeby doprowadzić do poważnych rozliczeń czyli wymierzenia sprawiedliwości topowym politykom PiS. Na razie żelazna miotła koalicji rządzącej zaczęła wymiatać ludzi PiS z różnych instytucji. Powołane też zostały komisje śledcze. Polityk z obozu rządzącego uważa jednak, że to za mało. – Komisje śledcze to jest teatr. Do tej pory nikt nie trafił za kraty z powodu ustaleń komisji śledczej. A lud oczekuje spektaklu tak krwawego jak hiszpańska corrida. Brak takich zasadniczych rozliczeń zemści się na rządzie – mówi nasz rozmówca.