27 grudnia 2023 r. to święto państwowe. Czy to dzień wolny od pracy?

27 grudnia 2023 roku to nowe święto państwowe ustanowione w 2021 roku z inicjatywy prezydenta. Upamiętnia rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, do którego doszło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu.

27 grudnia to Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego ustanowił Andrzej Duda na wniosek środowisk wielkopolskich. „Powstanie wielkopolskie z lat 1918–1919 odegrało fundamentalną rolę dla kształtowania się granic odrodzonej Niepodległej” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście okolicznościowym w 2022 roku.

Inicjatorami upamiętnienia powstańców wielkopolskich były Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 czy poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Czy 27 grudnia to dzień wolny od pracy?

27 grudnia to święto państwowe, ale nie jest to dzień wolny od pracy. To oznacza, że nie będziemy mieli wydłużonych świąt Bożego Narodzenia i jeśli nie weźmiemy urlopu wypoczynkowego, 27 grudnia będziemy musieli pójść do pracy. Pracodawca nie ma obowiązku skrócenia dnia pracy pracownikom.

Dni wolne od pracy w grudniu 2023 roku

W grudniu 2023 r. przypadają 4 dni świąteczne. W tym roku jednak Wigilia i Sylwester przypadają w niedzielę, dlatego pracownikom nie należą się dodatkowe dni wolne do odbioru.

24.12.2023 niedziela – Wigilia

25.12.2023 poniedziałek – Boże Narodzenie

26.12.2023 wtorek – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

31.12.2023 niedziela – Sylwester

Czytaj też:

Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Aż 35 dni wolnych dla pracownikówCzytaj też:

Ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku. Nowy wiceminister rolnictwa nie chce zmian